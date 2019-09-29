ميدان الفتن لحمد آل ثاني خاب وخابت آمال من خلفه!

المواطن - الرياض

“ميدان” هو الاسم، ونشر الفتن هو الهدف، موقع يتبع قناة الجزيرة القطرية وجنده حمد آل الثاني لتأجيج الفتن والصراعات في الدول العربية، ويُعرف كموقع شبابي كستار لاستقطاب ضعاف النفوس، لكن حقيقته هي أنه منصة لنشر الأكاذيب.

وخلال الفترة الماضية وضع موقع ميدان المملكة هدفًا أمامه لبث الشائعات حولها، حيث حاول التقليل من الخدمات التي يتم تقديمها إلى ضيوف الرحمن، لكنهم خابوا وخابت آمالهم وانكشف المستور بعد إشادة العالم بما قدمته بلاد الحرمين وتقدمه يومًا بعد يوم في سبيل راحة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.