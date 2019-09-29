ميدان الفتن لحمد آل ثاني خاب وخابت آمال من خلفه!

ميدان الفتن لحمد آل ثاني خاب وخابت آمال من خلفه!

2019/09/29
الساعة 11:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

“ميدان” هو الاسم، ونشر الفتن هو الهدف، موقع يتبع قناة الجزيرة القطرية وجنده حمد آل الثاني لتأجيج الفتن والصراعات في الدول العربية، ويُعرف كموقع شبابي كستار لاستقطاب ضعاف النفوس، لكن حقيقته هي أنه منصة لنشر الأكاذيب.

وخلال الفترة الماضية وضع موقع ميدان المملكة هدفًا أمامه لبث الشائعات حولها، حيث حاول التقليل من الخدمات التي يتم تقديمها إلى ضيوف الرحمن، لكنهم خابوا وخابت آمالهم وانكشف المستور بعد إشادة العالم بما قدمته بلاد الحرمين وتقدمه يومًا بعد يوم في سبيل راحة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم