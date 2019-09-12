ميسي : كنت أود انضمام نيمار لبرشلونة

المواطن - محمد سمعه

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه كان يود رؤية البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبًا في صفوف البارشا خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي.

وكان باريس سان جيرمان رفض في اللحظات الأخيرة، من سوق الانتقالات الصيفية، التفريط في نيمار لمصلحة برشلونة.

ونقلت صحيفة سبورت الكتالونية تصريحات ميسي الذي قال: كنت أحب رؤية نيمار في 2019 بقميص برشلونة، ولا أعلم إذا ما كان برشلونة بذل جهدًا كبيرًا للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف ميسي: أعلم تمامًا أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان صعبة للغاية ولم أطلب التعاقد مع نيمار ولكنني قمت بإعطاء رأيي فقط.

وكان نيمار رحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.