ميسي: لا مانع لدي من قبول دعوة كريستيانو رونالدو على العشاء

المواطن - محمد سمعه

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، أنه لن يُمانع قبول دعوة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لتناول العشاء.

ونقلت صحيفة سبورت الكتالونية تصريحات ميسي الذي قال: لن أُمانع تناول العشاء مع رونالدو وليس بيني وبينه أي مشكلة أو خصومة، لسنا أصدقاء لأننا لم نتقاسم سويًا غرفة خلع ملابس في فريق واحد، ولكنني كنت أشاهده دائمًا في حفلات توزيع الجوائز.

وأضاف ميسي: لا أعلم متى سيكون الموعد لأتناول العشاء مع رونالدو، فكل منا له التزاماته ومواعيده الخاصة ولكنني سأقبل دعوته بلا شك على العشاء إذا قدمها لي.

وكان رونالدو وميسي تنافسا مؤخرًا على نيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، والتي ذهبت إلى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.