ميسي ورونالدو يتصارعان على جائزة جديدة
بجانب 8 لاعبين آخرين

ميسي ورونالدو يتصارعان على جائزة جديدة

2019/09/12
الساعة 1:34 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

دخل نجما برشلونة ويوفنتوس، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في منافسة على جائزة جديدة، وهي القدم الذهبية “جولدن فوت”.

ويتنافس على جائزة “جولدن فوت”، 10 لاعبين، وهم: واين روني، روبرت ليفاندوفسكي، جيرارد بيكيه، تياجو سيلفا، سيرجيو أجويرو، جورجيو كيليني، سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، بجانب ميسي ورونالدو.

وتُعتبر “جولدن فوت” جائزة دولية، تُمنح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا يقل عمرهم عن 28 عامًا، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.

وتُقدم “جولدن فوت” منذ عام 2003، وحصل عليها كل من؛ روبرتو باجيو، نيدفيد، شيفيتشينكو، رونالدو، ديل بييرو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو، توتي، جيجز، إبراهيموفيتش، دروجبا، إنييستا، إيتو، بوفون، كاسياس وكافاني.


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