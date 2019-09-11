ميسي وسواريز يُربكان حسابات فالفيردي

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي عن تطور جديد بشأن ثنائي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز قبل مباراة فالنسيا المقبل.

وكان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، يخطط لإشراك الثلاثي الهجومي ميسي وسواريز والفرنسي أنطوان جريزمان معًا لأول مرة في منافسات هذا الموسم.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن التعافي البطيء للأرجنتيني ميسي وسواريز من الإصابة قبل 3 أيام من مباراة برشلونة ضد فالنسيا المقبلة، جعل فالفيردي يفكر في حلول بديلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن جريزمان من المنتظر أن يقود الخط الهجومي لفريق برشلونة كمهاجم وهمي، ويلعب بجواره كل من سيرجي روبيرتو وكارليس بيريز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط فقط، قبل مباراته ضد فالنسيا، يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة.