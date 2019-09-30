ميسي يخطط لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

يُسابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، الزمن وذلك من أجل مواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي عانى من إصابة في الفخذ مما أدى إلى غيابه عن مباراة خيتافي في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية نقلًا عن مصادر من الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم ببرشلونة، إن ميسي اقترب من أن يكون جاهزًا لمواجهة نادي إنتر ميلان بعد غد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وربما يفكر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في الإبقاء على ميسي على مقاعد البدلاء خلال لقاء إنتر ميلان.

يذكر أن ميسي تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم.