ميلان يخذل جماهيره ويسقط بثلاثية ضد فيورنتينا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ميلان ضد فيورنتينا التي أُقيمت، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز الفريق البنفسجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ميلان ضد فيورنتينا:

وبدأت مباراة ميلان ضد فيورنتينا بشكل سريع، ونجح الضيوف في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 14 من ركلة جزاء سجلها إيريك بولجار، واستمرت محاولات الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البنفسجي بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد فيورنتينا عزز جايتانو كاستروفيلي تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، ثم تعرض ماتيو موساكيو للطرد بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة؛ لارتكابه خطأ عنيفًا.

وتصدى حارس مرمى الروسونيري، جيانلويجي دوناروما لركلة جزاء سددها فيدريكو كييزا، قبل أن يُضيف الفريق البنفسجي الهدف الثالث في مباراة ميلان ضد فيورنتينا عن طريق النجم فرانك ريبيري عند الدقيقة 78.

وقلص رفائيل لياو الفارق في الدقيقة 80، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة ميلان ضد فيورنتينا بهزيمة الروسونيري بنتيجة 3/1.

وتجمد رصيد الروسونيري عند 6 نقاط ليحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا بالجولة السادسة، فيما وصل رصيد الفريق البنفسجي إلى 8 نقاط في المركز التاسع.