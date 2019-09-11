ميلان يصدم دوناروما

المواطن - مروة نبيل

صدمت إدارة نادي ميلان الإيطالي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم جيانلويجي دوناروما، أثناء مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن مسؤولي نادي ميلان بدأوا بالفعل مفاوضات تجديد عقد الحارس الشاب دوناروما مع وكيل أعماله، مينو رايولا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أنَّ ميلان طلب تقليل راتب دوناروما الحالي من 6 إلى 5 ملايين، خلال العقد الجديد، وتُراهن إدارة الروسونيري على أن الحارس سيوافق على الشروط الجديدة، بسبب حبه الشديد لميلان.

ويهدف مسؤولو نادي ميلان إلى تجديد عقد دوناروما صاحب الـ20 عامًا خلال الفترة الحالية، من أجل الحصول على أكبر أموال ممكنة في حالة بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل موسم واحد من انتهاء عقده.

يُذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي، كان من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات دوناروما في الصيف الماضي، ولكن الحارس الشاب رفض الرحيل عن ميلان الإيطالي.