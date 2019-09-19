نادي الشهيد يواجه التسامح وديًا اليوم
في إطار استعداداته لمباريات الدوري

نادي الشهيد يواجه التسامح وديًا اليوم

2019/09/19
الساعة 3:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - محايل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشهيد من محافظة محايل عسير مباراة ودية، مساء اليوم الخميس، ضد نظيره التسامح من محافظة القنفذة.

وواصل لاعبو الشهيد تدريباتهم بالأمس، بقيادة المدرب التونسي مروان خليل، ومساعده أحمد بكري، ضمن استعدادات الفريق الأول لمنافسات دوري أندية الدرجة الثالثة.

وطبق المدرب التونسي مروان خليل، بعض الجمل الفنية والتكتيكية داخل الملعب، كما حرص على إيقاف تدريب فريق الشهيد أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق الأول ومعالجة الأخطاء.

وكان مجلس إدارة نادي الشهيد قد وقع مؤخرًا مع المدير الفني التونسي مروان خليل ليقود الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.


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