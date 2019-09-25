نايف هزازي .. ثالث لاعب يُعاني في #النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب نايف هزازي، لاعب نادي النصر والاتحاد السابق، عن معاناته في صفوف العالمي وذلك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، بالإضافة لـ جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء.

وقال نايف هزازي في تصريحات لـ برنامج “كورة” أول أمس الثلاثاء: كل ما يجيني عروض يقولون: أنت عندك مشاكل! كيف عندي مشاكل، أنا في النصر قعدت 9 أشهر لحين صرت أترجى رجاء لأجل الراتب.

وأضاف نايف هزازي: النصر ما خذلني، اللي خذلوني أشخاص، وكان في أمور داخلية كثيرة معي ما أحد يستوعبها، وتصريحي أثر عليّ سلبيًّا بشكل كبير.

وتابع هزازي: تأتيني عروض، لكن الناس صارت تحدد شروط غريبة! رغم أن المفروض أن هذا وقتي، ويبدو أن هذا الأمر قد حدث بعد تصريحي بأن الجلوس على دكة النصر أفضل من اللعب أساسيًّا لأي نادٍ آخر، وقلت هذا الأمر حتى أرد على الانتقادات والتي جاءت إليّ.

قصة معاناة نايف هزازي تُشبه قصة اللاعبين خالد الغامدي وعلي يزيد في صفوف النصر سابقًا، حيث بعد اشتعال أزمة اللاعب خالد الغامدي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنصر سابقًا، وظهوره الإعلامي بالحديث عن أن أحمد البريكي المدير التنفيذي للنادي قام بطرده من العالمي وأجبره على عدم الحضور والتواجد في النادي للالتزام في التدريبات.

لن ينسى الجمهور النصراوي قصة اللاعب علي يزيد لاعب العالمي السابق الذي سبق له الحديث عن معاناته بسبب ظلم إدارة النصر له وتأخر مستحقاته المالية.

وفي حديث مع قناة العربية قال علي يزيد: حقيقة جاءت عليّ فترة وكرهت كرة القدم وكنت أبحث عن عمل آخر من أجل تأمين مستقبل أولادي، وبسبب تأخر مستحقاتي المالية من نادي النصر، أتذكر أن الكهرباء قطعت عندي في المنزل لمدة 4 أيام وأولادي كانوا ينامون في الظلام، أسوأ الأيام مرت علي.

وأضاف علي يزيد: بعثت رسالة إلى نادي النصر في ذلك الوقت وطالبتهم بالحصول على مستحقاتي المتأخرة والتي تبلغ مليون ونصف المليون ريال، وتلقيت بعدها رسالة رد من الأمير فيصل بن تركي وأخبرني بأن يوم الثلاثاء أو الأربعاء سأحصل على كامل حقوقي المالية.

#نايف_هزازي لـ #كورة_روتانا

كل ما يجيني عروض يقولون: انت عندك مشاكل! كيف عندي مشاكل..

أنا في #النصر قعدت 9 شهور ما آخذ رواتب لين صرت اترجى رجا لاجل الراتب! pic.twitter.com/0EBT5YDz8t — برنامج كورة (@korarotana) September 24, 2019