نتائج أبرز مباريات الخميس في تصفيات آسيا المزدوجة

المواطن - واس

فاز المنتخب الكويتي على نظيره النيبالي بسبعة أهداف دون رد أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

وتصدر المنتخب الكويتي المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن صاحب المركز الثاني الذي فاز أمس ، فيما يتذيل منتخب نيبال ترتيب المجموعة بدون رصيد.

ويفتتح منتخب أستراليا مشواره في التصفيات في المجموعة الثانية بمواجهة الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات الأردن وأستراليا وتايوان ونيبال.

من ناحية أخرى، انتهت بالأمس مباراة الفلبين ضد سوريا ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز نسور قاسيون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أما المنتخب البحريني فسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب العراق بهدف لكل فريق، بينما فاز المنتخب العُماني على المنتخب الهندي بنتيجة هدفين مقابل هدف وخسر منتخب لبنان أمام كوريا الشمالية بثنائية دون رد.

وفاز منتخب فلسطين على منتخب أوزبكستان بالأمس بثنائية دون رد، بينما تمكن منتخب قطر من الفوز على منتخب أفغانستان بسداسية دون رد.