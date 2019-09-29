نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1441هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر توظيف” بوزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة:

أ : وثيقة التخرج الأصل وأصل شهادة الامتياز وأصل معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للأطباء والعلوم الطبية المساعدة (بدون ملف)

ب : ملف علاقي رقم (1) يحتوي على المستندات التالية وصور منها مرتبة حسب التسلسل :

صورتين من وثيقة التخرج الأصلية مصدقتين. نسختين من السجل الأكاديمي للطالب موقعتين ومختومتين من الجامعة. صورتين مصدقتين من شهادة الامتياز للأطباء والعلوم الطبية المساعدة. أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة للمعادلة. صورة مصدقة من معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتخصصات الطبية والطبية المساعدة. نسخة من أصل الترجمة المعتمدة لوثيقة التخرج الصادرة بلغة أجنبية، مع صورة مصدقة منها. نسخة من أصل ترجمة السجل الأكاديمي الصادرة بلغة أجنبية، مع صورة مصدقة منها. ست صور شمسية حديثة وملونة مقاس (4 6x) مكشوف الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف تكون خلفيتها باللون الأبيض. أصل بطاقة الأحوال مع ثلاث صور منها واضحة ومكبرة مكتوبًا عليها بيانات البطاقة.

ج : ملف علاقي رقم (2) يحتوي على صور المستندات كالتالي:

صورتين من وثيقة التخرج الأصلية مصدقتين. نسختين من السجل الأكاديمي للطالب موقعتين ومختومتين من الجامعة. صورتين مصدقتين من شهادة الامتياز للأطباء والعلوم الطبية المساعدة. أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة للمعادلة. صورة مصدقة من معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتخصصات الطبية والطبية المساعدة. نسخة من أصل الترجمة المعتمدة لوثيقة التخرج الصادرة بلغة أجنبية، مع صورة مصدقة منها. نسخة من أصل ترجمة السجل الأكاديمي الصادرة بلغة أجنبية، مع صورة مصدقة منها. ست صور شمسية حديثة وملونة مقاس (4 6x) مكشوف الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف تكون خلفيتها باللون الأبيض. أصل بطاقة الأحوال مع ثلاث صور منها واضحة ومكبرة مكتوبًا عليها بيانات البطاقة. صورة صفحه (9) من طلب الالتحاق النهائي التي احتفظ بها الطالب.

ملاحظات هامة:

ـ الحضور بالزي الرياضي (قميص أبيض ـ بنطلون رياضي أسود ـ حذاء رياضي).

– يكتب رقم الطلب على الملفين من الخارج بقلم خط عريض.

– يمنع منعًا باتًا إحضار الهاتف الجوال أو متعلقات شخصية غير ما هو موضح.

– الدخول من البوابة الشرقية رقم (5) لكلية الملك فهد الأمنية.

– سيفقد الطالب أحقيته في القبول في حالة عدم حضوره في الموعد المحدد.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي: اضغط هنا