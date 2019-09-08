نتائج مباريات الأحد في تصفيات يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

أُقيم، مساء أمس الأحد، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

نتائج المباريات:

وفازت أرمينيا على البوسنة والهرسك بنتيجة 4/2، سجلها هينريك مخيتاريان هدفين، هوفهانيس هامباردزوميان، وستيبان لونتشار بالخطأ في مرماه، فيما أحرز ثنائية البوسنة إيدين دجيكو وعامر جوجاك.

وتغلبت سويسرا على جبل طارق برباعية دون رد، أحرزها دينيس زكريا، أدمير محمدي، ريكاردو رودريجيز وماريو جافرانوفيتش، وانتهت مباراة جورجيا والدنمارك بالتعادل السلبي، وفازت رومانيا على مالطة بهدف جورج بوشكاش.

وانتهت مباراتا السويد والنرويج واليونان وليشتنشتاين بالنتيجة ذاتها بالتعادل بهدف لكل منهما، وفازت إسبانيا على جزر فاروه برباعية دون رد، سجلها رودريجو هدفين وباكو ألكاسير هدفين أيضًا.

وتمكنت إيطاليا من الفوز بصعوبة على فنلندا بهدفين مقابل هدف، لتُحقق فوزها السادس على التوالي في تصفيات يورو 2020، وأحرز ثنائية الآتزوري شيرو إيموبيلي وجورجينيو، وسجل تيمو بوكي هدف فنلندا.