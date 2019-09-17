نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أُقيم، مساء أمس الثلاثاء، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

دورتموند ضد برشلونة:

وانتهت مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة الإسباني التي أُقيمت على ملعب “سيجنال آيدونا بارك”، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

نابولي ضد ليفربول:

ونجح الفريق الإيطالي في حسم على مباراة نابولي ضد ليفربول الإنجليزي التي احتضنها ملعب “سان باولو” لصالحه بهدفين دون رد، في مفاجأة كبرى لمشجعي الريدز حامل لقب دوري أبطال أوروبا 2019.

واحتسب حكم مباراة نابولي ضد ليفربول الإنجليزي ركلة جزاء لصالح الفريق الإيطالي بعد سقوط كاييخون إثر عرقلته من روبرتسون، سددها ميرتنز بنجاح في الدقيقة 82، وأحرز فيرناندو لورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 92.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا:

واكتسح فريق ريد بول سالزبورج نظيره جينك بنتيجة 6/2، وسجل سداسية الفريق النمساوي هوانج هي تشان ودومينيك سزوبوسزلاي وأندرياس أولمر، وأحرز أرلينج براوت هالاند “هاتريك”، وجاءت ثنائية الفريق البلجيكي عن طريق جون لوكومي ومبوانا ساماتا.

وتألق أياكس أمستردام وفاز على ليل بثلاثية دون رد، سجلها كوينسي برومس، إدسون ألفاريز ونيكولاس تاجليافيكو، وسقط تشيلسي ضد فالنسيا بهدف نظيف أحرزه رودريجو، وتغلب لايبزيج على بنفيكا بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائية الفريق الألماني تيمو فيرنر، وقلص هاريس سيفيروفيتش الفارق.

وتعادل إنترناسيونالي ضد سلافيا براج بهدف لكل منهما، تقدم الفريق التشيكي أولًا عن طريق بيتر أولاينكا، وأحرز نيكولا باريا هدف التعادل في الدقيقة 92، وانتهت مباراة ليون وزينيت بنتيجة 1/1 أيضًا، سجل هدف الفريق الفرنسي ممفيس ديباي، وأحرز هدف النادي الروسي سردار أزمون.