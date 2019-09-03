نتائج مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، 3 انتصارات وتعادلين.

وانطلقت مباريات اليوم بتعادل الثقبة ونجران سلبيًّا، ونجح الشعلة في الفوز على مضيفه النجوم بنتيجة 3/1، وسجل ثلاثية الفريق الضيف مسفر البيشي، ممادو تانجا وماجد المطيري، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض إدفار جوميز من ركلة جزاء.

وتمكن الباطن من الفوز خارج أرضه على المجزل بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائية الفريق السماوي حسن شراحيلي ولاساني ديابي، وأحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد ثامر العلي.

وانتهت مباراة البكيرية ضد القادسية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، وأحرز أهداف الفريق صاحب الأرض الحاج عثمان، جهاد الزويد وعثمان مالوم، فيما سجل ثلاثية الفريق القدساوي أندرو دكلان، حسن العمري وخالد الغنام.

واختتمت مباريات اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بفوز الخليج على مضيفه الجبلين بنتيجة 3/1، وأحرز ثلاثية الفريق الضيفة أولديش دارمل، وهدفين لصامويل سارفو، وسجل هدف أصحاب الأرض مبارك الأسمري.