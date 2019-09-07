نجاة لاعب سعودي من إصابة بلع اللسان
خلال مباراة شباب القريات وطبرجل

نجاة لاعب سعودي من إصابة بلع اللسان

2019/09/07
الساعة 10:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سلطان العنزي، لاعب نادي شباب القريات، لإصابة بلع اللسان، وذلك خلال مباراة فريقه أمام نادي طبرجل في بطولة دوري منطقة الجوف للشباب.

وعلى الفور تدخل الطاقم الطبي في الفريقين مع مؤسسة الهلال الأحمر السعودي لإسعاف اللاعب سلطان العنزي، والذي تم إنقاذه في أرض الملعب ثم غادر إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان الإعلامي وليد الفراج أكد أن سلطان العنزي استعاد وعيه وأصبح بخير بعد أن تم نقله لمستشفى طبرجل العام.

ويذكر أن مدرب نادي طبرجل لاحظ تعرض اللاعب العنزي لإصابة بلع اللسان، حيث طالب بتدخل الجهاز الطبي لفريقه من أجل إنقاذ اللاعب.

جدير بالذكر أن مباراة شباب القريات وطبرجل انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدفين.



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