نجاح تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا وترامب يعلق

المواطن - متابعة

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكولكوفا، اليوم السبت، أن عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا قد تمت.

وقالت موسكولكوفا: “35 شخصًا من جانب و35 شخصًا من جانب آخر عبروا حدود بلديهما”. كما عبرت عن أملها بإغلاق القضايا الجنائية بحق مواطني روسيا وأوكرانيا في إطار هذه العملية.

ووصفت ما حدث اليوم بأنه “صفحة جديدة في علاقاتنا في المجالين الإنساني والحقوقي”.

بدوره هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا وأوكرانيا بتنفيذ عملية تبادل المعتقلين، معتبرًا أن هذا الإجراء قد يكون خطوة ضخمة أولى نحو إحلال السلام في العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم: “نفذت روسيا وأوكرانيا منذ وقت قليل تبادلًا لعدد كبير من المعتقلين. يمثل هذا الأمر خبرًا جيدًا جدًّا، وربما خطوة ضخمة أولى نحو السلام. التهاني لكلا البلدين!”.