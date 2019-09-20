نجران خضراء احتفاءً باليوم الوطني

نجران خضراء احتفاءً باليوم الوطني

2019/09/20
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تتزين الشوارع والميادين والمرافق العامة والدوائر الحكومية بمنطقة نجران باللون الأخضر والأعلام ، وبعبارات الولاء والوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ٨٩ للمملكة.
ورصدت عدسة “واس” مظاهر الفرح في عدد من المواقع،حيث رفرفت الرايات الخضراء التي تحمل راية التوحيد في جميع أرجاء المدينة ابتهاجاً وفرحاً، ونُصبت العديد من اللوحات واللافتات التي تُجسد المناسبة الوطنية وتعبر عنها.
كما رصدت مشاعر البهجة والسعادة التي غمرت قلوب المواطنين والمواطنات والأطفال بهذه المناسبة الغالية على الجميع.


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