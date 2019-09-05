نجما #الهلال في صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور جولتين على انطلاقه.

وتساءل حساب البطولة الرسمي على “تويتر”، عن إمكانية ظهور هداف جديد لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو بقاء الصدارة كما هي خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز والسوري عمر السومة صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وجاء نجم نادي الاتحاد، البرازيلي روماريو ريكاردو “رومارينهو” في المركز الثالث برصيد هدفين، بالتساوي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي نعيم السليتي، ولاعب فريق العدالة، السنغالي آليو سيسي.