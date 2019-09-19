نجم أتلتيكو مدريد: العودة أمام يوفنتوس شيء ممتع

المواطن - محمد سمعه

أعرب الإنجليزي كيران تريبير ظهير أيمن أتلتيكو مدريد الإسباني عن سعادته بالتعادل مع يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تصريحات تريبير الذي قال: لم نتوقف ولم نتغير وقاتلنا وذلك من أجل إحراز هدف التعادل، لقد كنا جميعًا نؤمن بقدراتنا وهذا الأمر شيء جيد للغاية.

وأضاف تريبير: لقد أظهر فريق أتلتيكو مدريد أداءً رائعًا للغاية في المباراة عندما كنا مهزومين بثنائية، قاتلنا من أجل تسجيل الهدفين وهو ما تحقق بالفعل، لم يسبق لي أن مررت بهذه التجربة من قبل، وكل يوم لي في أتلتيكو مدريد أتعلم فيه.

وكانت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.