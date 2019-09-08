نجم أياكس على رادار ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

لايزال يرغب ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي في الفترة المقبلة.

وحاول ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، التعاقد مع دوني فان دي بيك، لكن نادي أياكس رفض التفريط في اللاعب.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن ريال مدريد لايزال مُهتمًا بالتعاقد مع دوني فان دي بيك في صيف 2020.

ومن المتوقع أن يتعاقد ريال مدريد مع اللاعب دوني فان دي بيك بمقابل مادي يتراوح من 60 إلى 65 مليون يورو.

من ناحية أخرى، ظهر البلجيكي إيدين هازارد قبل إصابته بعيدًا عن مستواه المعهود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن أداء هازارد مع ريال مدريد لم يرتقِ حتى الآن إلى مستوى التوقعات منه كصفقة رئيسية في فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتظر الجميع منه صناعة الفارق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب انخفاض مستوى هازارد قد يعود إلى عامل بدني، حيث ظهر بوزن زائد، الأمر الذي أثر عليه في الانطلاق بالمساحات الخالية والدخول في التحامات هوائية، حيث يحتاج إلى مزيد من العمل على الجانب البدني.