نجم أياكس يستعد لتجديد عقده بعد رفض ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، قريبًا من تجديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع توتو ميركاتو الإيطالي: إن دوني فان دي بيك لاعب أياكس سيُجدد مع فريقه حتى عام 2022.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني كان اهتم بالتعاقد مع دوني فان دي بيك في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن اللاعب الهولندي فضّل البقاء مع أياكس.

ووصل دوني فان دي بيك مع نادي أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم السبت، حيث تُقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.