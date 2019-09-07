نجم إنتر ميلان على رادار مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في التعاقد مع اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، في يناير من عام 2020.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن إدارة مان سيتي ستحاول إقناع إدارة إنتر ميلان بالتخلي عن سكرينيار في يناير مقابل عرض مالي ضخم، رغم أن الإنتر يرفض التفريط في مدافعه السلوفاكي.

وفشل مانشستر سيتي في التعاقد مع مدافع بديل للاعب البلجيكي فينسينت كومباني، والذي رحل عن صفوف السيتي بعد نهاية موسم 2018- 2019.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي تُوج بلقب الدرع الخيرية في الرابع من أغسطس الماضي، وذلك بعد الفوز على نادي ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية.

سبق لـ ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين الاهتمام بضم سكرينيار في صيف 2019.