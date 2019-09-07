نجم إيطاليا: تعلمت الكثير في تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أكد الإيطالي جورجينيو، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي، أنه تعلم الكثير بعد انتقاله للبلوز خلال الفترة الأخيرة.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات جورجينيو والذي قال: لقد كان موسمًا أول رائعًا بالنسبة لي مع نادي تشيلسي والانتقال للدوري الإنجليزي وإلى تشيلسي جعلني أتعلم الكثير من الأشياء وأطور قدراتي.

وتابع جورجينيو: روبيرتو مانشيني يثق فيّ كثيرًا بالمنتخب الإيطالي، وأنا أحاول استغلال هذه الثقة، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وبالطبع أحب تسجيل الأهداف، ولكن من المهم هو فوز المنتخب الإيطالي وحصده للنقاط الثلاث.

وكان المنتخب الإيطالي تمكن أول أمس من الفوز على منتخب أرمينيا بثلاثية مقابل هدف.

انضم جورجينيو لصفوف تشيلسي قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.