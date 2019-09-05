نجم الريال السابق: أتمنى العمل مع أنشيلوتي

المواطن - محمد سمعه

أوضح البرازيلي لوكاس سيلفا، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أنه يتمنى العمل مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الفترة المقبلة.

وعانى لوكاس سيلفا من سوء حظ غريب بعد انتقاله لصفوف ريال مدريد في يناير من عام 2015، حيث لم يحصل على الفرصة في الريال وتمت إعارته لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وانتقل لنادي كروزيرو البرازيلي، لكن فيما بعد تم فسخ عقده بالتراضي.

ونقل موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات لوكاس سيلفا: كنت أتمنى الحصول على فرصتي في ريال مدريد، ولكن الأمر لم يكن ممكنًا، ولست نادمًا على الانتقال للريال، ولكن كان الأفضل للطرفين هو فسخ عقدي مع ريال مدريد.

وأضاف سيلفا: أتمنى اللعب في الدوري الإيطالي فهو يُناسب طريقة لعبي، وكنت قريبًا للغاية من الانضمام لنادي جنوى الإيطالي لكن الأمور لم تتم، على أية حال أنا أتمنى التدرب تحت قيادة أنشيلوتي في يوم من الأيام.