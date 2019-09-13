نجم #العدالة أصغر لاعب يُسجل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي

نجم #العدالة أصغر لاعب يُسجل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/13
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، حسين أحمد العيسى الأنظار خلال الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بنجم العدالة، مؤكدة أن العيسى أصغر لاعب سنًا يُسجل هدفًا في الدوري هذا الموسم.

ويبلغ العيسى 18 عامًا و242 يومًا، وتمكن من تسجيل هدف العدالة الرابع في شباك ضمك الجولة الماضية، ليقود فريقه لتحقيق فوز عريض برباعية دون رد، وحصد أول ثلاث نقاط.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضيفًا على نظيره التعاون اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.


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