نجم #العدالة ينفرد برقم مميز في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقدم السنغالي أليو سيسيه مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

أليو سيسيه يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانطلاقة نجم العدالة سيسيه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن سيسيه نجح في تسجيل 3 أهداف خلال مباريات العدالة الثلاث التي خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي أطول سلسلة تسجيل للاعب خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

العدالة ضد أبها

ويلعب العدالة ضد أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن أبها الذي يقع في المركز العاشر بنفس الرصيد.