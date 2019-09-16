نجم #الهلال : الزعيم يمتلك أفضل لاعبي الوسط في السعودية

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، محمد كنو على صعوبة مباراة الهلال ضد الاتحاد في إطار مواجهات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث محمد كنو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الاتحاد الآسيوية، قائلًا: “‏نفكر جيدًا في لقاء الغد، وإن شاء الله نظهر بشكل يليق بفريق الهلال”.

وعن الغيابات في صفوف الزعيم، علق محمد كنو قائلًا: “‏أفضل لاعبي الوسط في السعودية متواجدون في الهلال، وهذا أمر إيجابي في عدم التأثر بالغيابات”.

الهلال ضد الاتحاد:

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، مباراة الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن لقاء الإياب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويأمل لاعبو الزعيم في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وحسم مباراة الهلال ضد الاتحاد لصالحه، فيما يسعى العميد لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالأزرق من البطولة الآسيوية.