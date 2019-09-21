نجم باريس سان جيرمان على رادار يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه، ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف 2020.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: إن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع توماس مونييه كصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان مونييه قال بأنه محبط بسبب عدم المشاركة بصورة منتظمة مع باريس سان جيرمان، وتحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

وارتبط اسم مونييه من قبل بالانتقال لصفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

ويذكر أن مونييه تألق وسجل الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك توماس مونييه مع المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2018 الذي أُقيم في روسيا.