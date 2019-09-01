نجم بايرن ميونيخ على رادار يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

يُحاول نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع اللاعب الألماني جيروم بواتينج مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية غدًا الاثنين.

وأصبح يوفنتوس يفكر الآن في ضم مدافع قوي وبديل للإيطالي جورجيو كيليني بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وعلى الرغم من تعاقد يوفنتوس مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي، لكن اليوفي يفكر في ضم مدافع أكثر خبرة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن جيروم بواتينج يلعب في صفوف بايرن ميونيخ منذ عام 2011 وقد يفكر في الانتقال للدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وكان يوفنتوس قد فاز بشق الأنفس بالأمس على نادي نابولي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الدوري الإيطالي.