نجم برشلونة السابق: كرة القدم لا تتعلق بالأموال فقط

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم برشلونة الإسباني السابق، ديكو، أنه يتفهم رغبة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، في العودة إلى البارشا، مشددًا على أن اختيار اللاعبين للأندية يجب ألا يتوقف على الأموال فقط.

وقال نجم برشلونة السابق خلال مشاركته في منتدى سوكريكس الاقتصادي الأوروبي لكرة القدم: “من الصعب التحدث عن أمر لا نعرف عنه كل الحقيقة، نعرف القليل فقط مما نطالعه في الصحف”.

وتابع ديكو: “نيمار منذ رحيله قبل عامين عن برشلونة لينتقل إلى سان جيرمان الذي دفع 222 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته، ظلت العودة عالقة في أذهانه، لأن هذا أمر طبيعي”.

وأضاف قائلًا: “كان هذا قرار نيمار، ومن الصعب التأقلم في فريق آخر، كرة القدم لا تتعلق بالأموال فقط، بل أيضًا بالشعور بالسعادة والراحة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نيمار لاعب احترافي وشاب مدهش، لكني أتفهم أن النادي الفرنسي لا يريد خسارة لاعب مثله، وأتفهم برشلونة أيضًا الذي يريد عودته. إنه موقف معقد للغاية”.