نجم برشلونة: نيمار فعل كل شيء للعودة إلينا

المواطن - محمد سمعه

أوضح الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بذل قصارى جهده من أجل العودة للنادي الكتالوني في صيف 2019.

وكان باريس سان جيرمان تراجع في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، عن بيع نيمار لنادي برشلونة، لتُشير تقارير صحافية أن برشلونة سيحاول ضم نيمار في صيف 2020.

ونقل راديو FOX SPORTS تصريحات لويس سواريز الذي قال: لقد تحدثت مع نيمار عن انتقاله إلى برشلونة، وأخبرته بأنه لا يوجد نادٍ أفضل في العالم أكثر من برشلونة، وهو فعل كل شيء من أجل العودة للبارشا، رغم أن انضمامه لـ باريس سان جيرمان كان قراره.

وأكد تقرير إسباني، اليوم الأربعاء، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مُصرّ على الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وبدأ يُجهز حيلة جديدة للانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في العودة إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن مغالاة باريس سان جيرمان في شروطه المادية أوقفت الصفقة.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن محامي نيمار يستعد لخوض معركة قانونية ضد سان جيرمان، من أجل فسخ عقد اللاعب البرازيلي في الصيف المقبل.

ويعتمد ممثلو نيمار على لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، معتقدين أن سان جيرمان قد يلجأ إلى تجميده، كما سبق أن قاموا بموقف مماثل مع الفرنسي أدريان رابيو الموسم الماضي، عندما رفض تجديد عقده.