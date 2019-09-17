نجم برشلونة يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
بعد مشاركته أساسيًّا ضد دورتموند

نجم برشلونة يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

2019/09/17
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني إرنستو فالفيردي عن تشكيلة البارشا الأساسية في مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا 2020، والتي شهدت تواجد النجم الشاب أنسو فاتي.

ويحتضن ملعب “سيجنال آيدونا بارك”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

دوري أبطال أوروبا:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أنسو فاتي دخل تاريخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد وجوده في التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم.

وأضافت شبكة “أوبتا”، أن أنسو فاتي أصبح أصغر لاعب في تاريخ الفريق الكتالوني يخوض مباراة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن عمر يُناهز 16 عامًا و321 يومًا.

وكسر نجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم نجم الفريق الكتالوني بويان كركيتش حينما لعب مع البارشا في بطولة دوري أبطال أوروبا وهو في عمر 17 عامًا و22 يومًا.


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