نجم تشيلسي على رادار إنتر ميلان

نجم تشيلسي على رادار إنتر ميلان

2019/09/18
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في شهر يناير المقبل، عند بدء فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني جيرو من الجلوس على دكة الاحتياط، حيث يعتمد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يفكر في ضم جيرو لإيجاد منافسة مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

جدير بالذكر أن عقد جيرو الحالي مع نادي تشيلسي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان جيرو انضم إلى تشيلسي في 2018 قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي.

فاز جيرو بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في صيف 2018 بـ روسيا على حساب منتخب كرواتيا.


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