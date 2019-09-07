نجم توتنهام ومدرب إنجلترا يُشيدان بـ رحيم سترلينج
بعد الفوز على بلغاريا برباعية

نجم توتنهام ومدرب إنجلترا يُشيدان بـ رحيم سترلينج

2019/09/07
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أشاد الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، والمدرب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب الأسود الثلاث، باللاعب رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي.

وتحدث ساوثجيت بعد مباراة إنجلترا وبلغاريا قائلًا: رحيم سترلينج قدم مباراة مميزة للغاية أمام منتخب بلغاريا وهاري كين لعب أيضًا بصورة رائعة، أعتقد أن هاري كين كان سيكون حزينًا لو لم يُحرز الهاتريك.

وأضاف ساوثجيت: من الرائع تألق هذا الثنائي والذي يعود بالنفع على المنتخب الإنجليزي.

أما هاري كين فقال: رحيم سترلينج لاعب رائع للغاية وهو صنع لي أهدافًا، وحاولت أن أرد له الجميل بصناعة هدف له في مباراة بلغاريا.

وكان منتخب إنجلترا هزم بلغاريا اليوم برباعية دون رد في تصفيات يورو 2020، كما يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة منتخب كوسوفو يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات أمم أوروبا 2020.



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