نجم توتنهام يبعث بأخبار سارة لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في تلقي الأخبار السارة من اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حول إمكانية الانضمام للنادي الملكي.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، إن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب توتنهام شعر بالاستسلام حول إقناع إيركسن بالتجديد لتوتنهام وبدأ بالبحث عن خليفة للاعب إيركسن.

وكان توتنهام خسر من ليستر سيتي بالأمس في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حاول التعاقد مع إيركسن في صيف 2019، لكن توتنهام رفض التفريط في نجمه الدنماركي قبل انطلاق الموسم.

شارك كريستيان إيركسن مع المنتخب الدنماركي في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.