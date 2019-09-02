نجم سبورتينج لشبونة على رادار ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير إخبارية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن نادي ريال مدريد حسم صفقة اللاعب فيرنانديز مقابل 64 مليون جنيه إسترليني.

ويُذكر أن برونو فيرنانديز تألق مع نادي سبورتينج لشبونة في الموسم الماضي حيث تمكن من إحراز 32 هدفًا وتقديم 18 تمريرة حاسمة في كافة المسابقات وخلال 53 مباراة.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان أبدى اهتمامه بضم برونو فيرنانديز في صيف العام الجاري لكن المفاوضات لم تتم.

من ناحية أخرى، أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبًا من التعاقد مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني قبل ساعات من غلق باب فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس نيوز إن كيلور نافاس متواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس وذلك لحسم انضمامه للنادي الباريسي، مقابل انتقال الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا لصفوف نادي ريال مدريد في صفقة تبادلية.