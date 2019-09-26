نجم ليون على رادار مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يراقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعاني فريق مانشستر يونايتد في الناحية الهجومية، بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز لنادي إنتر ميلان الإيطالي في صيف العام الجاري.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن نادي مانشستر يونايتد أصبح يُفكر في ضم موسى ديمبيلي كخيار مناسب من أجل تدعيم الجانب الهجومي لوجود كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال والإنجليزي ماسون جرينوود في قيادة هجوم الشياطين الحمر.

وربما يتجه فريق ليون لرفض عروض مانشستر يونايتد خاصة أن النادي الفرنسي لا يُرحب على الإطلاق ببيع مهاجمه ديمبيلي.

وأكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حددت بديل المدير الفني الحالي، النرويجي أولي جونار سولسكاير في حال عدم تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد استقروا على المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كبديل محتمل للمدرب سولسكاير.