نجم مانشستر سيتي السابق: فان دايك أفضل مدافع في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

أشاد البلجيكي فينسينت كومباني، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، باللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، واصفًا إياه بالمدافع الأفضل في الدوري الإنجليزي.

وكان فان دايك تألق كثيرًا مع ليفربول في الموسم الماضي، حيث ساهم في فوز الريدز بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، كذلك تُوج بلقب أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019.

ونقل موقع ليفربول إيكو تصريحات كومباني والذي قال: فان دايك ليس متواجدًا على الساحة مثل جون تيري وريو فيرديناند، ولكنه أثبت حاليًّا أنه في مستوى الكبار.

وأضاف كومباني: بلا شك فان دايك يستحق أن يكون المدافع الأفضل في الدوري الإنجليزي؛ لأن ليفربول اختلف تمامًا بعد التعاقد مع فان دايك.

نفى نادي ليفربول الإنجليزي، ما انتشر في الفترة الأخيرة حول فتحه خط مفاوضات مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وذلك من أجل تمديد تعاقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع ليفربول إيكو: إن إدارة الريدز لا تملك أي مخطط في الفترة الحالية وذلك من أجل تجديد عقد فان دايك.

وذكرت تقارير صحافية، الأحد الماضي، أن اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي وافق على تجديد عقده للبقاء مع الريدز حتى صيف عام 2025.