نجم مانشستر سيتي يُحذر ليفربول

نجم مانشستر سيتي يُحذر ليفربول

2019/09/16
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

توجه البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بتحذير إلى نادي ليفربول بعد تصدر الأخير للدوري الإنجليزي بعد مرور خمس جولات.

ويتصدر ليفربول حاليًا الدوري برصيد 15 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي مانشستر سيتي، حيث خسر الأخير من نوريتش سيتي في الجولة الخامسة.

وتحدث دي بروين في المؤتمر الصحافي لـ مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك الأوكراني قائلًا: المنافسة في الدوري الإنجليزي قوية للغاية، ولا يجب أن ينخدع البعض بتقدم المنافس بفارق كبير من النقاط، الأمر حدث في الموسم الماضي وبالنهاية مانشستر سيتي كان بطل الدوري الإنجليزي.

وأضاف دي بروين: الجميع يُخطئ ولا يجب أن نُحمل بعضًا المسؤولية، لدينا مباراة مهمة أمام شاختار ثم سنركز فيما هو مقبل ويجب أن نتعلم من أخطائنا.

سيواجه مانشستر سيتي، فريق واتفورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في الأسبوع المقبل.


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