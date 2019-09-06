نجم مانشستر يونايتد المعار يُرحب بالبقاء في روما

المواطن - محمد سمعه

رفض المدافع الإنجليزي كريس سمولينج، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والمُعار حاليًّا إلى روما الإيطالي، استبعاد انتقاله بشكل دائم للجيالوروسي في صيف 2020.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قررت إعارة سمولينج إلى روما لمدة موسم واحد، بعدما اتجه النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد للاعتماد على هاري ماجواير وفيكتور لينديلوف في خط الدفاع.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تصريحات سمولينج والذي قال: حقيقة الانضمام إلى روما شيء رائع للغاية ومميز، وهي فرصة يجب عليّ أن أستغلها بشكل جيد.

وتابع سمولينج: أنا أركز على المباراة القادمة لنادي روما، ومن الممكن أن أبقى طويلًا في الدوري الإيطالي، من يعلم.

وكان روما أنفق مليوني جنيه إسترليني لاستعارة كريس سمولينج من مانشستر يونايتد.