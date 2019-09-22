نجم مانشستر يونايتد على رادار فنربخشة

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي فنربخشة التركي إلى تقديم عرض إلى نادي مانشستر يونايتد، وذلك من أجل التعاقد مع مدافعه الأرجنتيني ماركوس روخو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة FOTO SPOR التركية إن نادي فنربخشة سيحاول إقناع نادي مانشستر يونايتد بالتخلي عن روخو ولو على سبيل الإعارة.

وكان اسم روخو ارتبط بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2019، لكنه استمر مع الفريق.

ويتبقى لـ روخو عامان في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد.

من ناحية أخرى، قالت تقارير صحافية، إن نادي ريال مدريد الإسباني سيكون مهتمًا بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سواء استمر الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا للريال أو تمت إقالته.

وكان ريال مدريد حاول التعاقد مع بوغبا في صيف 2019 لكن مانشستر يونايتد رفض التفريط في اللاعب الفرنسي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن ريال مدريد لايزال مهتمًا بضم بوغبا في صيف 2020 سواء استمر زيدان مدربًا للنادي الملكي أو رحل.