نجم مانشستر يونايتد مطلوب في يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية موسم 2019-2020.

وقالت صحيفة THE SUN البريطانية إن ماتيتش سيتجه لمغادرة مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الحالي، مما يجعل يوفنتوس يتحرك للتعاقد معه كصفقة انتقال حر.

لعب ماتيتش مع مانشستر يونايتد 89 مباراة منذ انضمامه للشياطين الحمر من تشيلسي الإنجليزي في 2017.

انتهت مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي أمس السبت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر يونايتد، حيث أسفر عن الهدف الأول لليونايتد من ركلة جزاء سجله اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الثامنة في شباك الحارس كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

وبعد الهدف، قاتل فريق مانشستر يونايتد لإحراز الهدف الثاني في الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، ولكن عدم التركيز في إنهاء اللمسة بشكل جيد أبقى نتيجة الشوط الأول على حالها، وهي تقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة حتى انتهى اللقاء بفوز اليونايتد بهدف.

شارك ماتيتش للمرة الأولى في الموسم الجاري مع اليونايتد بالأمس ضد ليستر سيتي.