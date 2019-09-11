نجم منتخب إنجلترا يتعرض لهتافات عنصرية

نجم منتخب إنجلترا يتعرض لهتافات عنصرية

2019/09/11
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تعرّض اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا لهتافات عنصرية خلال مباراة منتخب بلاده ضد بلغاريا يوم السبت الماضي في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وقالت تقارير صحافية إن سترلينج تعرض لهتافات عنصرية خلال الشوط الأول من مباراة إنجلترا وبُلغاريا.

وقيل إن الشرطة الإنجليزية ألقت القبض على مشجع بلغاري هاجم سترلينج، ثم بعد ذلك تم إطلاق سراحه عقب اعتقاله بساعات.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى والتي يتعرض فيها رحيم سترلينج لهتافات عنصرية، حيث سبق وأن تعرض لبعض الهتافات خلال مباراة سابقة بين إنجلترا والجبل الأسود.

ونشر رحيم سترلينج، صورة له عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: أفضل طريقة للرد على الكارهين، نعم أقصد العنصريين.


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