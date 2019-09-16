نجم ميلان السابق يرفض الانضمام إلى سبورتينج لشبونة

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية إيطالية، أن اللاعب الإيطالي إجناسيو أباتي مدافع ميلان الإيطالي السابق رفض عرضًا للانضمام لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي مؤخرًا.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إن أباتي رفض عرضًا للانضمام لنادي سبورتينج لشبونة بسبب قلة المقابل المالي.

ويذكر أن نادي سبورتينج لشبونة بحاجة حاليًا للتعاقد مع ظهير أيمن، وذلك بعد رحيل نجمه تيري كوريا إلى صفوف نادي فالنسيا الإسباني.

ويُعد أباتي حاليًا حرًا وغير مرتبط بأي نادٍ، وذلك بعدما فضل نادي ميلان عدم تجديد عقده في صيف 2019.

وكان نادي ميلان حقق بالأمس فوزًا مهمًا على حساب نادي هيلاس فيرونا بهدف دون رد في الدوري الإيطالي سجله المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك من ركلة جزاء.