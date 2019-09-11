نجم يوفنتوس السابق على رادار #الهلال

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إيطالية: إن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تُفكر في التعاقد مع اللاعب الإيطالي كلاوديو ماركيزيو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي زينيت سان بطرسبرج الروسي في الفترة الحالية.

وأصبح ماركيزيو حرًّا حاليًّا وبدون أي نادٍ، بعدما فسخ تعاقده مع نادي زينيت مؤخرًا بالتراضي.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن ماركيزيو قد ينضم إلى الهلال للعب مع مواطنه وزميله السابق في يوفنتوس، الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

ويذكر أن كلاوديو ماركيزيو لعب في صفوف يوفنتوس في الفترة من عام 2005 حتى عام 2018، ولعب مع نادي زينيت الروسي خلال موسم 2018- 2019.

ومثّل كلاوديو ماركيزيو المنتخب الإيطالي الأول بداية من عام 2009.

وقالت تقارير صحافية: إن نادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي سيتنافس مع الهلال للتعاقد مع ماركيزيو.