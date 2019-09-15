نجم يوفنتوس على رادار الدوري الأمريكي

المواطن - محمد سمعه

تهتم بعض أندية الدوري الأمريكي بالتعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان المدرب ماوريسيو ساري قرر استبعاد ماريو ماندوزوكيتش من قائمة يوفنتوس المشاركة في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن بعض الأندية في الدوري الأمريكي تهتم بضم ماندوزوكيتش صاحب الـ33 عامًا، بجانب بعض الأندية في قطر.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني سبق لهما الاهتمام بالتعاقد مع ماندوزوكيتش الذي ساهم في وصول منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا.

وكان يوفنتوس تعادل بدون أهداف أمس السبت مع نادي فيورنتينا في الدوري الإيطالي، في مباراة شهدت غياب اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا عن صفوف البيانكونيري.