نجم يوفنتوس مطلوب في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

يُراقب نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، اللاعب الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي وذلك سعيًا للتعاقد معه في شهر يناير المقبل.

وأصبح ماريو ماندوزوكيتش قريبًا من مغادرة يوفنتوس بعدما خرج من قائمة الفريق المُشاركة في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، أن نادي ويست هام يُفكر في ضم ماندوزوكيتش لتعويض رحيل المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيشاريتو لصفوف نادي إشبيلية الإسباني.

سجل ماندوزوكيتش مع اليوفي 44 هدفًا في 162 مباراة، وذلك منذ الانضمام لليوفي في عام 2015 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

قالت تقارير صحافية تابعة لشبكة جول الرياضية: إن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس لا يخطط للاعتماد على ماندوزوكيتش وتشان في اليوفي خلال الموسم الجاري.

ويُذكر أن يوفنتوس سيخوض أول مباراة له في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 18 سبتمبر الجاري.