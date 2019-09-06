نجم يوفنتوس يرفض الانتقال لـ الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

حاول نادي ريال بيتيس الإسباني التعاقد مع الألماني إيمري تشان، لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وكان المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس قرر استبعاد إيمري تشان والكرواتي ماريو ماندوزوكيتش من قائمة اليوفي التي تُشارك في دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

وقال راديو ماركا الإسباني: إن ريال بيتيس اهتم بضم إيمري تشان، لكن الأخير رفض الفكرة.

ويذكر أن إيمري تشان انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، وتُوج بلقب كأس العالم للقارات مع المنتخب الألماني صيف 2017.

جدير بالذكر أن ويست هام يونايتد الإنجليزي، كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب ماريو ماندوزوكيتش في حال ترك يوفنتوس.