نجوم مانشستر يونايتد سُعداء برحيل أليكسيس سانشيز

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية بريطانية، أن لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبدوا سعادتهم برحيل اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز عن صفوف الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد، أعلن رحيل اللاعب أليكسيس سانشيز عن صفوف الشياطين الحمر وانضمامه لفريق إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة ولمدة موسم رياضي واحد.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن لاعبي مانشستر يونايتد أصبحوا سعداء للغاية بعد رحيل أليكسيس سانشيز لأنه كان يتقاضى راتبًا كبيرًا في اليونايتد مما أثار الغيرة في نفوس لاعبي الشياطين الحمر.

ويتبقى لـ سانشيز ثلاث سنوات في عقده الحالي مع نادي مانشستر يونايتد.

وكان أليكسيس سانشيز صرّح وقال بأن البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد السابق هو من أقنعه بالانضمام لفريق إنتر ميلان.

وسبق لـ سانشيز اللعب في صفوف أودينيزي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي قبل الانضمام لـ مانشستر يونايتد.